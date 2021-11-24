Песков заявил о схожести ситуации с противниками вакцинации в РФ с другими странами
Представитель Кремля отметил, что по-прежнему остаётся ограниченный круг людей, которые пессимистично относятся к прививкам от коронавируса.
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Ситуация с противниками прививок от CoViD-19, сложившаяся в России, не отличается от той, что можно наблюдать в других странах. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы здесь не отличаемся от других стран мира. По-прежнему остаётся, слава богу, неширокий, скорее всё-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, насколько в России силён тренд на высказывания против прививок.
Он также отметил, что есть люди, которые "за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты", и напомнил, что это является преступлением.
Ранее Лайф рассказывал, что врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Авторы послания отмечают, что, если адресаты посетят ковидные отделения и изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать".
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