Песков заявил о схожести ситуации с противниками вакцинации в РФ с другими странами

Ситуация с противниками прививок от CoViD-19, сложившаяся в России, не отличается от той, что можно наблюдать в других странах. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы здесь не отличаемся от других стран мира. По-прежнему остаётся, слава богу, неширокий, скорее всё-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, насколько в России силён тренд на высказывания против прививок.

Он также отметил, что есть люди, которые "за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты", и напомнил, что это является преступлением.