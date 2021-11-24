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Песков заявил о схожести ситуации с противниками вакцинации в РФ с другими странами

Представитель Кремля отметил, что по-прежнему остаётся ограниченный круг людей, которые пессимистично относятся к прививкам от коронавируса.

24 ноября, 09:57

Фото © Pixabay

Ситуация с противниками прививок от CoViD-19, сложившаяся в России, не отличается от той, что можно наблюдать в других странах. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы здесь не отличаемся от других стран мира. По-прежнему остаётся, слава богу, неширокий, скорее всё-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам", — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, насколько в России силён тренд на высказывания против прививок.

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Он также отметил, что есть люди, которые "за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты", и напомнил, что это является преступлением.

Ранее Лайф рассказывал, что врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Авторы послания отмечают, что, если адресаты посетят ковидные отделения и изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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