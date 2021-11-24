Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре
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Вероятнее всего, это будет вторая половина месяца, ведь ранее он был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре после того, как будет завершён сбор отзывов и предложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как отметил неназванный собеседник агентства, законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Точная дата заседания пока не известна, но, вероятнее всего, это будет вторая половина месяца, ведь ранее проект закона был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране. Однако почти четверть опрошенных заметила, что такая мера вкупе с распространением её на общественные места поможет победить пандемию ковида.