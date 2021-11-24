Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре

Вероятнее всего, это будет вторая половина месяца, ведь ранее он был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре после того, как будет завершён сбор отзывов и предложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отметил неназванный собеседник агентства, законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Точная дата заседания пока не известна, но, вероятнее всего, это будет вторая половина месяца, ведь ранее проект закона был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.