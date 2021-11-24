Суд оштрафовал Эдварда Била на 27 тысяч за простой общественного транспорта на месте ДТП

Авария на Садовом кольце, виновником которой стал пранкер, произошла весной. Блогера ранее приговорили к двум годам ограничения свободы и на три года лишили водительского удостоверения.