Суд оштрафовал Эдварда Била на 27 тысяч за простой общественного транспорта на месте ДТП
Авария на Садовом кольце, виновником которой стал пранкер, произошла весной. Блогера ранее приговорили к двум годам ограничения свободы и на три года лишили водительского удостоверения.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Мировой суд Люблинского района города Москвы обязал пранкера Эдварда Била, устроившего ДТП на Садовом кольце, выплатить денежную компенсацию Мосгортрансу. Как уточняется, авария вызвала простой транспорта, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд взыскал в пользу истца убытки, причинённые простоем, в размере 26 106 рублей 21 копейки и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек", — говорится в релизе.
Напомним, пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
Комментариев: 0