Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там ночь. Видео © T.me / Прокуратура Санкт-Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга упала в шахту лифта местного торгового центра и провела там всю ночь. Девушку госпитализировали, сообщает телеграм-канал "78 | Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в ТЦ "Континент" на Бухарестской улице. Там поздно вечером 23 ноября оказался обесточен лифт, в котором на тот момент находилась посетительница. Девушка попыталась высвободиться из ловушки, но упала в шахту с высоты шесть метров.

Пришедшие на работу сотрудники ТЦ обнаружили её лишь утром. Они вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали сочетанную кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому, ссадину лобной области и закрытый перелом костей таза.

В связи с произошедшим Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По её результатам решат вопрос о принятии мер.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования", — говорится в релизе городской прокуратуры.