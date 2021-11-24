НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там ночь

У девушки диагностировали в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому. Прокуратура уже начала проверку.

24 ноября, 09:19

Скриншот © T.me / Прокуратура Санкт-Петербурга

Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там ночь. Видео © T.me / Прокуратура Санкт-Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга упала в шахту лифта местного торгового центра и провела там всю ночь. Девушку госпитализировали, сообщает телеграм-канал "78 | Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в ТЦ "Континент" на Бухарестской улице. Там поздно вечером 23 ноября оказался обесточен лифт, в котором на тот момент находилась посетительница. Девушка попыталась высвободиться из ловушки, но упала в шахту с высоты шесть метров.

Лифт с десятью пассажирами сорвался с пятого этажа в жилом доме на западе Москвы

Лифт с десятью пассажирами сорвался с пятого этажа в жилом доме на западе Москвы

Пришедшие на работу сотрудники ТЦ обнаружили её лишь утром. Они вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали сочетанную кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому, ссадину лобной области и закрытый перелом костей таза.

В связи с произошедшим Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По её результатам решат вопрос о принятии мер.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования", — говорится в релизе городской прокуратуры.

Назван единственный способ выжить в падающем лифте

Назван единственный способ выжить в падающем лифте

Ранее Лайф писал, что в Астрахани лифт с семьёй сорвался в шахту после обрыва троса. Неожиданно он ускорился вниз и застрял между этажами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1