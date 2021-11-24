Украинская погранслужба начала спецоперацию на границе с Белоруссией
В ней принимают участие национальная гвардия, полиция, вооружённые силы и "другие резервы". А главная цель — не допустить прорыва нелегальных мигрантов на территорию Незалежной.
Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на границе с Белоруссией проводится спецоперация, в которой принимают участие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Соответствующий пост погранслужба выложила в своём аккаунте в "Фейсбуке".
Как уточняет ведомство, цель спецоперации "Полесье" — укрепление защиты украинской границы. Главная задача, которая стоит перед национальной гвардией, полицией, вооружёнными силами и "другими привлечёнными резервами", — не допустить прорыва нелегальных мигрантов на территорию Незалежной.
В ходе спецоперации на дорогах будут выставлены посты, а на пути к границе — работать патрули. Силовики организуют проверки на автобусных и железнодорожных станциях, а также в населённых пунктах у границы. Кроме того, для патрулирования будут задействованы авиация и технические средства наблюдения.
Ранее Лайф сообщал, что Государственная погранслужба Украины развернула 15 пытавшихся въехать из Белоруссии мигрантов. Выходцы из стран Ближнего Востока заявили, что хотели попасть в Незалежную в туристических целях, а больше всего их интересовали пейзажи Львовской области.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. Беженцы разбили лагерь и пытались прорваться через границу.
Ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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