Украинская погранслужба начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на границе с Белоруссией проводится спецоперация, в которой принимают участие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Соответствующий пост погранслужба выложила в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Как уточняет ведомство, цель спецоперации "Полесье" — укрепление защиты украинской границы. Главная задача, которая стоит перед национальной гвардией, полицией, вооружёнными силами и "другими привлечёнными резервами", — не допустить прорыва нелегальных мигрантов на территорию Незалежной.







В ходе спецоперации на дорогах будут выставлены посты, а на пути к границе — работать патрули. Силовики организуют проверки на автобусных и железнодорожных станциях, а также в населённых пунктах у границы. Кроме того, для патрулирования будут задействованы авиация и технические средства наблюдения.

Ранее Лайф сообщал, что Государственная погранслужба Украины развернула 15 пытавшихся въехать из Белоруссии мигрантов. Выходцы из стран Ближнего Востока заявили, что хотели попасть в Незалежную в туристических целях, а больше всего их интересовали пейзажи Львовской области.