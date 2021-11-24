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Украинская погранслужба начала спецоперацию на границе с Белоруссией

В ней принимают участие национальная гвардия, полиция, вооружённые силы и "другие резервы". А главная цель — не допустить прорыва нелегальных мигрантов на территорию Незалежной.

24 ноября, 09:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DPSUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZWQjiJUoffsYS4_A3yd-V229ZJPIOEZJsUf-85IYarJsA62znAutWuZSPFkzkkNh4hpQ63bzPY-8XwEYyxhS2s1D7EgkMACKz4aFaonuLSs1NyLCC3xA4vDhfNx3y5nWIm7nvUYm4q4x1XL8cy_VnlL&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Державна прикордонна служба України</a></p>

Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на границе с Белоруссией проводится спецоперация, в которой принимают участие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Соответствующий пост погранслужба выложила в своём аккаунте в "Фейсбуке".

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Как уточняет ведомство, цель спецоперации "Полесье" — укрепление защиты украинской границы. Главная задача, которая стоит перед национальной гвардией, полицией, вооружёнными силами и "другими привлечёнными резервами", — не допустить прорыва нелегальных мигрантов на территорию Незалежной.

  • Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
    Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
  • Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
    Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
  • Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
    Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України

Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України

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В ходе спецоперации на дорогах будут выставлены посты, а на пути к границе — работать патрули. Силовики организуют проверки на автобусных и железнодорожных станциях, а также в населённых пунктах у границы. Кроме того, для патрулирования будут задействованы авиация и технические средства наблюдения.

Ранее Лайф сообщал, что Государственная погранслужба Украины развернула 15 пытавшихся въехать из Белоруссии мигрантов. Выходцы из стран Ближнего Востока заявили, что хотели попасть в Незалежную в туристических целях, а больше всего их интересовали пейзажи Львовской области.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. Беженцы разбили лагерь и пытались прорваться через границу.

Ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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