Песков надеется, что письмо врачей поможет изменить точку зрения противников вакцинации

Непререкаемый авторитет врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации, может помочь кому-то из них изменить свои взгляды. Такую надежду высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их не так много, но всё равно такая прослойка людей есть. И хотя бы можно надеяться, что непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения", — сказал официальный представитель Кремля.

В целом же в Кремле очень положительно оценивают это письмо, в котором медики предложили антиваксерам лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом.