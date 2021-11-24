Песков надеется, что письмо врачей поможет изменить точку зрения противников вакцинации
В Кремле знают о предложении медиков посетить красные зоны лечебных учреждений и очень положительно относятся к нему.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Непререкаемый авторитет врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации, может помочь кому-то из них изменить свои взгляды. Такую надежду высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Их не так много, но всё равно такая прослойка людей есть. И хотя бы можно надеяться, что непререкаемый авторитет тех людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения", — сказал официальный представитель Кремля.
В целом же в Кремле очень положительно оценивают это письмо, в котором медики предложили антиваксерам лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом.
Напомним, врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Авторы послания отмечают, что, если адресаты посетят ковидные отделения и изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать". Адресовано оно как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.
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