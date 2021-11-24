Песков подтвердил, что пресс-конференция Путина состоится до Нового года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится до Нового года. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли дата 23 декабря для проведения мероприятия.

"Как эта, так и другие [рассматриваются]. До Нового года она (пресс-конференция. — Прим. Лайфа) состоится", — сказал представитель Кремля.