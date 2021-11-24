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Песков подтвердил, что пресс-конференция Путина состоится до Нового года

Представитель Кремля отметил, что пока точная дата мероприятия неизвестна, а 23 декабря рассматривается наравне с другими.

24 ноября, 09:52

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится до Нового года. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли дата 23 декабря для проведения мероприятия.

"Как эта, так и другие [рассматриваются]. До Нового года она (пресс-конференция. — Прим. Лайфа) состоится", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате. О дате её проведения проинформируют отдельно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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