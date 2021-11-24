Нину Русланову проводили в последний путь под аплодисменты и крики "Браво!"
Народную артистку РФ похоронят на Троекуровском кладбище. Проститься с актрисой пришло много коллег и поклонников.
Скриншот © LIFE
Нину Русланову проводили в последний путь под аплодисменты и крики "Браво!". Видео © LIFE
В Москве завершилось прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой, которое проходило в Центральном доме кинематографистов. У здания собрались коллеги, родственники, друзья, поклонники актрисы и журналисты.
Под аплодисменты и крики "Браво!" гроб погрузили в автомобиль, который доставит тело знаменитости на Троекуровское кладбище, где Русланову и похоронят.
Напомним, в минувшее воскресенье, 21 ноября, стало известно, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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