Нину Русланову проводили в последний путь под аплодисменты и крики "Браво!"

Под аплодисменты и крики "Браво!" гроб погрузили в автомобиль, который доставит тело знаменитости на Троекуровское кладбище, где Русланову и похоронят.

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.



