Следственный комитет уволит сотрудника, насмерть сбившего двух дорожных рабочих в Тюмени

Человеком, насмерть сбившим двух рабочих в Тюмени, оказался заместитель начальника следственного отдела управления СКР Павел Ш., который ехал в BMW вместе с двумя пассажирами. По данным телеграм-канала SHOT, приятели возвращались из бара.

Сейчас в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения".

"Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу", — сказано на сайте ведомства.

Также в ближайшее время будет решён вопрос об увольнении данного сотрудника СКР по отрицательным мотивам. В рамках расследования следствие намерено установить все обстоятельства ДТП и привлечь виновника аварии к уголовной ответственности, несмотря на его должность, звание и принадлежность к ведомству.