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Следственный комитет уволит сотрудника, насмерть сбившего двух дорожных рабочих в Тюмени

В отношении него возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

24 ноября, 09:37
<p>Павел Ш. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/32304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал SHOT</a></p>

Павел Ш. Фото © Telegram-канал SHOT

Человеком, насмерть сбившим двух рабочих в Тюмени, оказался заместитель начальника следственного отдела управления СКР Павел Ш., который ехал в BMW вместе с двумя пассажирами. По данным телеграм-канала SHOT, приятели возвращались из бара.

Сейчас в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения".

"Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу", — сказано на сайте ведомства.

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Также в ближайшее время будет решён вопрос об увольнении данного сотрудника СКР по отрицательным мотивам. В рамках расследования следствие намерено установить все обстоятельства ДТП и привлечь виновника аварии к уголовной ответственности, несмотря на его должность, звание и принадлежность к ведомству.

Напомним, всё произошло поздно вечером 23 ноября на объездной дороге в районе улицы Федюнинского, 54. Двое работников дорожной службы Тюмени скончались от полученных травм на месте.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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