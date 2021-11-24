Следственный комитет уволит сотрудника, насмерть сбившего двух дорожных рабочих в Тюмени
В отношении него возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Павел Ш. Фото © Telegram-канал SHOT
Человеком, насмерть сбившим двух рабочих в Тюмени, оказался заместитель начальника следственного отдела управления СКР Павел Ш., который ехал в BMW вместе с двумя пассажирами. По данным телеграм-канала SHOT, приятели возвращались из бара.
Сейчас в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения".
"Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу", — сказано на сайте ведомства.
Также в ближайшее время будет решён вопрос об увольнении данного сотрудника СКР по отрицательным мотивам. В рамках расследования следствие намерено установить все обстоятельства ДТП и привлечь виновника аварии к уголовной ответственности, несмотря на его должность, звание и принадлежность к ведомству.
Напомним, всё произошло поздно вечером 23 ноября на объездной дороге в районе улицы Федюнинского, 54. Двое работников дорожной службы Тюмени скончались от полученных травм на месте.
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