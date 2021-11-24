Мемный журналист Гордон: Для меня Зеленский умер

Журналист Гордон: Для меня Зеленский умер. Видео © "Украина 24"

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику президента Незалежной Владимира Зеленского и заявил, что глава государства для него умер. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что лидер страны вместо того, чтобы блюсти свободу слова и создавать равные права и возможности, делает всё наоборот. В качестве примера журналист привёл закон про медиа и закон о деолигархизации.

"После всего он для меня умер, я вам честно говорю. Он для меня умер, нет его больше. Смотрите, править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. И дальше — это начало конца. <...> Он пришёл в президенты на волне свободы слова", — заявил Гордон.

Он подчеркнул, что, будучи у власти, Зеленский не смог нормально провести ни одной реформы, не борется с коррупцией, а также не может просто выйти к народу.