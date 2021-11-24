Песков оценил предложение Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который предложил отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав его пыткой для молодёжи, просто высказал свою точку зрения. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Глава СКР обладает широким кругозором и имеет собственное мнение по разным вопросам. Мы все болеем душой за наше образование. Это для каждого важнейший вопрос, в том числе и для главы СКР. Он высказал свою точку зрения", — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства выразил уверенность, что Минпросвещения РФ внимательно прислушивается к мнениям и далее самостоятельно выстраивает линию по развитию системы образования.