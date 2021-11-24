Пять человек получили ожоги после утечки кислорода на предприятии в Иркутской области

Пять рабочих целлюлозно-бумажного комбината получили ожоги различной степени в результате воспламенения кислорода, утечка которого произошла в ходе испытаний на трубопроводе. По данным Лайфа, всё случилось на предприятии "Илим" в Усть-Илимске, Иркутская область.

Двое из них поступили в реанимацию с ожогами 50 и 80% тела, трое — в хирургическое отделение городской больницы. На самом предприятии никаких повреждений не выявлено, оно продолжает работу в штатном режиме.