Пять человек получили ожоги после утечки кислорода на предприятии в Иркутской области
Двое из них попали в реанимацию, трое находятся в хирургическом отделении городской больницы.
Фото © Ilimgroup.ru
Пять рабочих целлюлозно-бумажного комбината получили ожоги различной степени в результате воспламенения кислорода, утечка которого произошла в ходе испытаний на трубопроводе. По данным Лайфа, всё случилось на предприятии "Илим" в Усть-Илимске, Иркутская область.
Двое из них поступили в реанимацию с ожогами 50 и 80% тела, трое — в хирургическое отделение городской больницы. На самом предприятии никаких повреждений не выявлено, оно продолжает работу в штатном режиме.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в частном доме в Махачкале в здании на проспекте Амет-Хана Султана. В результате происшествия погиб один человек, пострадали четверо. После происшествия на месте работали спасатели, разбирая завалы, так как под ними могли находиться люди.
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