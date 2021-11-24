В Кремле открестились от вопроса о наказании врачей, отговаривающих пациентов от прививок
Тем не менее такие ситуации власти осуждают.
Фото © ТАСС / PA / Marcin Bielecki
В Кремле считают очень плохими ситуации, когда врачи отговаривают пациентов от прививок. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем не менее определять наказание за такие действия, по его словам, это не прерогатива Кремля.
"Это очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцин, то есть, собственно, когда жизнь этих людей находится в опасности. Это действительно плохо. А нужно ли и как нужно за это наказывать — это не нам решать, это не наша прерогатива", — рассудил он.
Напомним, врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Авторы послания отмечают, что, если адресаты посетят ковидные отделения и изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать". Адресовано оно как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.
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