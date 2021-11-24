В Кремле открестились от вопроса о наказании врачей, отговаривающих пациентов от прививок

В Кремле считают очень плохими ситуации, когда врачи отговаривают пациентов от прививок. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем не менее определять наказание за такие действия, по его словам, это не прерогатива Кремля.

"Это очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцин, то есть, собственно, когда жизнь этих людей находится в опасности. Это действительно плохо. А нужно ли и как нужно за это наказывать — это не нам решать, это не наша прерогатива", — рассудил он.