Песков назвал "саммит за демократию" попыткой Штатов создать новые разделительные линии
Представитель Кремля отметил, что позиция Вашингтона несколько оторвана от реальности, поскольку всё больше стран предпочитают самостоятельно решать, "как им дальше жить".
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "саммит за демократию", который должен пройти в декабре, попыткой США провести новые разделительные линии. Он подчеркнул, что отношение России к этому мероприятию негативное.
"Мы негативно относимся, безусловно, к предстоящему мероприятию. Это не что иное, как попытка всё-таки провести новые разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединённые Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что такая позиция Вашингтона несколько оторвана от реальности и не коррелирует с общими настроениями в мире, поскольку всё больше стран предпочитают самостоятельно решать, "как им жить дальше, не оглядываясь ни на кого". Между тем Штаты пытаются навязывать государствам собственное представление о демократии и приватизировать этот термин.
Ранее Лайф рассказывал, что США пригласили на "саммит за демократию" 110 делегаций. Нет среди приглашённых России и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие движением к расколу мирового сообщества. Дипломат подчеркнул, что такую линию проводят на фоне слов Джо Байдена о нежелании разделения мира на противостоящие блоки.
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