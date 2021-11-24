Песков назвал "саммит за демократию" попыткой Штатов создать новые разделительные линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "саммит за демократию", который должен пройти в декабре, попыткой США провести новые разделительные линии. Он подчеркнул, что отношение России к этому мероприятию негативное.

"Мы негативно относимся, безусловно, к предстоящему мероприятию. Это не что иное, как попытка всё-таки провести новые разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединённые Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что такая позиция Вашингтона несколько оторвана от реальности и не коррелирует с общими настроениями в мире, поскольку всё больше стран предпочитают самостоятельно решать, "как им жить дальше, не оглядываясь ни на кого". Между тем Штаты пытаются навязывать государствам собственное представление о демократии и приватизировать этот термин.