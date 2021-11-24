В Кремле нет данных об использовании украинскими военными в Донбассе комплексов Javelin

Кремль не имеет информации об использовании украинскими военными противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин") в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не располагаем информацией о том, где и как они были использованы", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что их наличие в регионе — очевидный факт.