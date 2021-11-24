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В Кремле нет данных об использовании украинскими военными в Донбассе комплексов Javelin

Однако их наличие в регионе — факт очевидный, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

24 ноября, 10:17
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FGM-148_Javelin_at_Saber_Strike,_2016.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia Commons</a></p>

Фото © Wikimedia Commons

Кремль не имеет информации об использовании украинскими военными противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин") в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не располагаем информацией о том, где и как они были использованы", — сказал официальный представитель Кремля, уточнив, что их наличие в регионе — очевидный факт.

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Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что ВС Незалежной отработали новую тактику использования разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе. По его словам, это вооружение существенно повысило боеспособность армии республики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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