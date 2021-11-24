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Евросоюз призвал отменить закон о расширении доступа товаров из Донбасса на рынок РФ

По мнению Брюсселя, эта мера лишь обостряет конфликт на востоке Украины. Ранее документ подписал президент России Владимир Путин.

24 ноября, 10:14

Фото © ТАСС / Драчев Виктор

Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик и призвал отменить его. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины", — сказано в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Путина за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Путина за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ также признаёт в России сертификаты о происхождении товаров, выданные в ДНР и ЛНР, и допускает их наравне с российскими до госзакупок. Кроме того, указ отменяет экспортные и импортные квоты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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