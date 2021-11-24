Евросоюз призвал отменить закон о расширении доступа товаров из Донбасса на рынок РФ
По мнению Брюсселя, эта мера лишь обостряет конфликт на востоке Украины. Ранее документ подписал президент России Владимир Путин.
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Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик и призвал отменить его. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
"ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ также признаёт в России сертификаты о происхождении товаров, выданные в ДНР и ЛНР, и допускает их наравне с российскими до госзакупок. Кроме того, указ отменяет экспортные и импортные квоты.
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