Евросоюз призвал отменить закон о расширении доступа товаров из Донбасса на рынок РФ

Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик и призвал отменить его. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины", — сказано в сообщении.