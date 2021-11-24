Песков счёл аргументированным заявление Патрушева о том, что "на Украине может полыхнуть"

Заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что "на Украине в любой момент может полыхнуть", является аргументированным мнением, которое явно основано не только на его точке зрения, но и на анализе данных. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития", — сказал журналистам представитель Кремля.

Напомним, что в интервью газете "Аргументы и факты" секретарь Совбеза РФ заявил, что "в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах". По его словам, к такой ситуации привели действия Запада, который "установил свой протекторат" на территории Незалежной.