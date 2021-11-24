Захарова: США лезут в энергетическую политику других стран, не зная о собственных нуждах
Так дипломат отреагировала на новость о том, что американский министр энергетики не смогла ответить на вопрос журналиста, сколько баррелей нефти в день нужно её государству.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, не владея при этом базовыми представлениями о собственных нуждах. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале.
В Белом доме прошёл брифинг, в ходе которого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не смогла ответить на вопрос репортёра CBS News о том, сколько баррелей нефти в день потребляет страна.
"Министр энергетики США не знает, сколько её страна потребляет нефти в день. Даже примерно", — написала Захарова.
При этом, отметила дипломат, Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывает, кому, сколько и какой необходимо энергии, какие трубопроводы хорошие, а какие — нет, а также что за участие в проекте "Северный поток – 2" следует вводить санкции.
Кроме того, по её словам, Вашингтон неоднократно пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, чтобы "продолжать не знать собственной нужды".
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"Вот так во всём: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир", — заключила представитель МИД.
Ранее Захарова иронично отреагировала на резолюцию США о выборах в России. Дипломат в шутку предположила, что всему виной может быть тёплая погода.
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