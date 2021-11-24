В Кремле оценили планы Росздравнадзора передавать в СК данные противников вакцинации

К вопросу наказания антипрививочников необходимо относиться спокойно, не устраивая "атаку на ведьм". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Росздравнадзор намерен передавать в прокуратуру и СК данные тех, кто активно агитирует против вакцинации от CoViD-19.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что есть большая разница в том, высказывает человек свою точку зрения или призывает к совершению определённых действий. Все эти действия, как отметил Песков, может рассматривать только суд.

"Безусловно, было бы плохо это всё превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", — добавил Песков.