В Кремле оценили планы Росздравнадзора передавать в СК данные противников вакцинации
В обществе должен быть спокойный и трезвый подход к этому вопросу, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, нет необходимости устраивать "атаку на ведьм".
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К вопросу наказания антипрививочников необходимо относиться спокойно, не устраивая "атаку на ведьм". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Росздравнадзор намерен передавать в прокуратуру и СК данные тех, кто активно агитирует против вакцинации от CoViD-19.
При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что есть большая разница в том, высказывает человек свою точку зрения или призывает к совершению определённых действий. Все эти действия, как отметил Песков, может рассматривать только суд.
"Безусловно, было бы плохо это всё превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", — добавил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру. Отмечается, что ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" и участвующих в антипрививочной кампании. При этом особое внимание служба поручила обратить на врачей – противников вакцинации.
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