НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле оценили планы Росздравнадзора передавать в СК данные противников вакцинации

В обществе должен быть спокойный и трезвый подход к этому вопросу, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, нет необходимости устраивать "атаку на ведьм".

24 ноября, 10:57

Фото © Pexels

К вопросу наказания антипрививочников необходимо относиться спокойно, не устраивая "атаку на ведьм". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Росздравнадзор намерен передавать в прокуратуру и СК данные тех, кто активно агитирует против вакцинации от CoViD-19.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что есть большая разница в том, высказывает человек свою точку зрения или призывает к совершению определённых действий. Все эти действия, как отметил Песков, может рассматривать только суд.

"Безусловно, было бы плохо это всё превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", — добавил Песков.

Гинцбург счёл глупыми попытки некоторых граждан "переждать" вакцинацию

Гинцбург счёл глупыми попытки некоторых граждан "переждать" вакцинацию

Ранее СМИ сообщили, что Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру. Отмечается, что ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" и участвующих в антипрививочной кампании. При этом особое внимание служба поручила обратить на врачей – противников вакцинации.

В Кремле открестились от вопроса о наказании врачей, отговаривающих пациентов от прививок

В Кремле открестились от вопроса о наказании врачей, отговаривающих пациентов от прививок

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1