Светлана Журова: Мужчин, нарушающих ПДД, найдётся побольше, чем женщин

Депутат Госдумы прокомментировала идею запретить указывать пол виновников ДТП в сообщениях СМИ, чтобы не дискредитировать представительниц слабого пола.

Советская и российская конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова нашла минусы в инициативе запретить указывать пол виновников ДТП в сообщениях СМИ, чтобы не обижать женщин. Своими мыслями она поделилась в беседе с Лайфом. По словам Журовой, мужчины попадают в аварии чаще женщин, поэтому эта идея скорее сыграет против них.

"Фамилия-то всё равно будет. Чего, без фамилии будем? "В ДТП поучаствовал тот-то?"? Я боюсь, что выяснится, что мужчин за рулём, нарушающих правила, будет побольше, чем женщин, ведь их самих по себе за рулем побольше. И в ДТП, я думаю, что чаще как раз попадают мужчины, чем женщины", — рассуждает она.

Напомним, с идеей о том, чтобы законодательно закрепить в России запрет на указание пола виновников автомобильных аварий, выступил общественник и юрист Виталий Бородин. Он отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме.