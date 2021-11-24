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Арбитражный суд Москвы признал законным штраф Booking в 1,3 млрд рублей

ФАС обвинила компанию в навязывании своих условий гостиницам, отелям и хостелам в условиях доминирующей позиции на рынке.

24 ноября, 10:47

Фото © Shutterstock

Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в материалах инстанции.

"Признать решение административного органа законным и отказать в удовлетворении требований заявителя", — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что ФАС обвинила компанию в навязывании "гостиницам, отелям и хостелам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей". В частности, уточняется, что дома для временного проживания не могут предложить в других каналах продаж цену ниже заявленной на Booking. Ведомством установлено, что подобные действия ущемляют интересы самих гостиниц и приводят к ограничению конкуренции на российском рынке.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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