НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Поляки восхитились русскими малышами, играющими в 50-градусный мороз на детской площадке

На видео запечатлены якутские дети, они с радостью катаются на карусели. "Типичное якутское детство", — комментирует автор записи.

24 ноября, 10:43

Фото © Shutterstock

Типичное детство в Якутии. Видео © Instagram / siberian_times

Читатели портала Wirtualna Polska пришли в восторг от видео, на котором якутские дети играют во дворе и катаются на карусели в пятидесятиградусный мороз. Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти.

"У нас при такой температуре даже теплоэлектростанции бы замёрзли", — отметил Edo.

"Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — прокомментировал Łyko.

"В таких условиях при минус двадцати можно нормально работать, тогда как в Польше можно замёрзнуть и при нуле из-за ветра", — пояснил пользователь под ником Krzyszto.

"У нас дети сидят за компьютерами, всё реже гуляют во дворе", — написал unas.

Другие пользователи также выразили восхищение и назвали россиян невероятными.

50 Cent поделился роликом, в котором мальчик из Ростова в шоке от безумного стриптиза

50 Cent поделился роликом, в котором мальчик из Ростова в шоке от безумного стриптиза

Ранее Лайф рассказывал, что многодетную россиянку признали самой красивой замужней женщиной мира. Ксения Давыдова воспитывает троих детей, а ещё занимается общественной деятельностью.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1