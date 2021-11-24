Поляки восхитились русскими малышами, играющими в 50-градусный мороз на детской площадке

Типичное детство в Якутии. Видео © Instagram / siberian_times

Читатели портала Wirtualna Polska пришли в восторг от видео, на котором якутские дети играют во дворе и катаются на карусели в пятидесятиградусный мороз. Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти.

"У нас при такой температуре даже теплоэлектростанции бы замёрзли", — отметил Edo.

"Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — прокомментировал Łyko.

"В таких условиях при минус двадцати можно нормально работать, тогда как в Польше можно замёрзнуть и при нуле из-за ветра", — пояснил пользователь под ником Krzyszto.

"У нас дети сидят за компьютерами, всё реже гуляют во дворе", — написал unas.

Другие пользователи также выразили восхищение и назвали россиян невероятными.