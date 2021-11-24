Поляки восхитились русскими малышами, играющими в 50-градусный мороз на детской площадке
На видео запечатлены якутские дети, они с радостью катаются на карусели. "Типичное якутское детство", — комментирует автор записи.
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Типичное детство в Якутии. Видео © Instagram / siberian_times
Читатели портала Wirtualna Polska пришли в восторг от видео, на котором якутские дети играют во дворе и катаются на карусели в пятидесятиградусный мороз. Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти.
"У нас при такой температуре даже теплоэлектростанции бы замёрзли", — отметил Edo.
"Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — прокомментировал Łyko.
"В таких условиях при минус двадцати можно нормально работать, тогда как в Польше можно замёрзнуть и при нуле из-за ветра", — пояснил пользователь под ником Krzyszto.
"У нас дети сидят за компьютерами, всё реже гуляют во дворе", — написал unas.
Другие пользователи также выразили восхищение и назвали россиян невероятными.
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