50 Cent поделился роликом, в котором мальчик из Ростова в шоке от безумного стриптиза

По Сети разлетелся видеоролик, снятый на русском празднике. Песни Little Big, странные конкурсы и... виновник торжества, которому уже самому стыдно, что он всё это затеял. Мужчина сидит в центре зала на стуле, а перед ним — ростовая кукла с силиконовой накладной грудью, которая танцует стриптиз.

Видео © Instagram / 50cent

Реакция парнишки моментально сделала ролик вирусным, и даже звёзды мирового уровня поделились этим видео у себя в аккаунтах. Одним из них оказался американский рэпер Кёртис Джеймс Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent. В своём инстаграм-профиле музыкант опубликовал ролик и подписал: "Иногда дети знают больше, чем мы думаем". Благодаря хип-хоп-легенде видео посмотрело ещё семь миллионов пользователей. Судя по комментариям, юзеры в восторге.

Ох уж этот его глубокий вдох 😂 tristenjwinger

Заметили? Он даже ни разу не моргнул delly_845

Ха-ха! А потом этот паренёк говорит: "Ха, пусть она подойдёт сюда!" 1bang_bang

Кадр из видео © Instagram / 50cent