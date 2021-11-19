50 Cent поделился роликом, в котором мальчик из Ростова в шоке от безумного стриптиза
"Иногда дети знают больше, чем мы думаем", — подписал американский рэпер. Не поспоришь!
По Сети разлетелся видеоролик, снятый на русском празднике. Песни Little Big, странные конкурсы и... виновник торжества, которому уже самому стыдно, что он всё это затеял. Мужчина сидит в центре зала на стуле, а перед ним — ростовая кукла с силиконовой накладной грудью, которая танцует стриптиз.
Видео © Instagram / 50cent
Реакция парнишки моментально сделала ролик вирусным, и даже звёзды мирового уровня поделились этим видео у себя в аккаунтах. Одним из них оказался американский рэпер Кёртис Джеймс Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent. В своём инстаграм-профиле музыкант опубликовал ролик и подписал: "Иногда дети знают больше, чем мы думаем". Благодаря хип-хоп-легенде видео посмотрело ещё семь миллионов пользователей. Судя по комментариям, юзеры в восторге.
Ох уж этот его глубокий вдох 😂
Заметили? Он даже ни разу не моргнул
Ха-ха! А потом этот паренёк говорит: "Ха, пусть она подойдёт сюда!"
Кстати, журналистам даже удалось выяснить, где сняли застолье и кто прятался в костюме. Mash сообщает, что действо проходило в ростовском ресторане "Дюма". Роль плюшевой стриптизёрши на себя взяла владелица местного шоу-балета Саша Карнеева. Шоу, которое она устроила, организовали гости мероприятия, и именинник никак не ожидал. Впрочем, по кадрам это и так понятно.
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