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50 Cent поделился роликом, в котором мальчик из Ростова в шоке от безумного стриптиза

"Иногда дети знают больше, чем мы думаем", — подписал американский рэпер. Не поспоришь!

19 ноября, 15:34

Кадр из видео © Instagram / 50cent

По Сети разлетелся видеоролик, снятый на русском празднике. Песни Little Big, странные конкурсы и... виновник торжества, которому уже самому стыдно, что он всё это затеял. Мужчина сидит в центре зала на стуле, а перед ним — ростовая кукла с силиконовой накладной грудью, которая танцует стриптиз.

Видео © Instagram / 50cent

Реакция парнишки моментально сделала ролик вирусным, и даже звёзды мирового уровня поделились этим видео у себя в аккаунтах. Одним из них оказался американский рэпер Кёртис Джеймс Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent. В своём инстаграм-профиле музыкант опубликовал ролик и подписал: "Иногда дети знают больше, чем мы думаем". Благодаря хип-хоп-легенде видео посмотрело ещё семь миллионов пользователей. Судя по комментариям, юзеры в восторге.

Ох уж этот его глубокий вдох 😂

tristenjwinger

Заметили? Он даже ни разу не моргнул

delly_845

Ха-ха! А потом этот паренёк говорит: "Ха, пусть она подойдёт сюда!"

1bang_bang

Кадр из видео © Instagram / 50cent

Кстати, журналистам даже удалось выяснить, где сняли застолье и кто прятался в костюме. Mash сообщает, что действо проходило в ростовском ресторане "Дюма". Роль плюшевой стриптизёрши на себя взяла владелица местного шоу-балета Саша Карнеева. Шоу, которое она устроила, организовали гости мероприятия, и именинник никак не ожидал. Впрочем, по кадрам это и так понятно.

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Водка и одиночество: В кого превратился жизнерадостный герой мема про борщ с капусткой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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