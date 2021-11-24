Аналитик Юшков не удивился критике "Зелёными" ФРГ санкций США по "Северному потоку – 2"
После прошедших в Германии выборов им нужно отстаивать суверенитет своей страны и показывать Вашингтону, что тот не должен лезть не в свои дела.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
То, что немецкая партия "Союз-90" / "Зелёные" поменяла риторику касаемо введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", логично, ведь выборы в ФРГ уже прошли и теперь политикам необходимо думать о суверенитете страны. Такое мнение высказал ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"На самом деле, это логично, что "Зелёные" в публичном пространстве поменяли немножко свою риторику. Одно дело, когда вы оппозиционная партия и на носу выборы, вы критикуете всё, за что выступает правящая партия. Потом, когда выборы прошли, на вас самих появляется часть власти и ответственность за благосостояние Германии и положение в мире. Кроме того, Германия позиционирует себя как лидер ЕС и надо думать о всей Европе", — сказал аналитик Лайфу.
Однако главное — это суверенитет ФРГ. Введение новых санкций Вашингтоном означает, что США диктуют кому-то, что можно делать, а что нельзя, добавил Юшков. В этом случае Германия заявляет, что сама разберётся в ситуации и не дело Штатов лезть сюда.
"Эти новые санкции — они уже не против России и её газа, а против европейских стран, которые этот газ закупать будут. Ну и, попав в парламент, "Зелёные" чувствуют ответственность за государственную политику, вот они и отстаивают право на суверенное решение и чтобы никто им не указывал", — заключил Юшков.
Лайф напоминает, что Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2". Перед этим введение рестрикций анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен, чем вызвал критику со стороны российских властей.
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