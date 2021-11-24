"Королева среди актёров": Юморист Дроботенко поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой
Он выразил сожаление, что у артистки было не так много главных ролей, однако она всегда "раскрашивала палитрой своего таланта" время, проведённое на сцене.
Сергей Дроботенко и Нина Русланова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин / Юрий Самолыго
Юморист Дроботенко поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой. Видео © LIFE
Российский юморист, актёр и телеведущий Сергей Дроботенко пришёл сегодня проститься с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. В беседе с журналистами он отметил, что актриса "была из той категории женщин, в которых влюбляются сразу и навсегда".
"Конечно, это был человек с непростым характером. Но я не знаю ни одного гениального артиста, у которого был бы простой характер. Поэтому, как только она входила в кадр или выходила на сцену, ей прощалось всё, потому что это действительно была королева среди актёров. Это была женщина просто с животной органикой. Кого бы она ни играла, было полное чувство, что это она и есть вне сцены", — сказал Дроботенко.
Он выразил сожаление, что у Руслановой было не так много главных ролей в кино и театре, однако подчеркнул, что актриса "ничтожное время" в кадре или на сцене "раскрашивала всей палитрой своего таланта".
Напомним, в минувшее воскресенье, 21 ноября, стало известно, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
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Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежду в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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