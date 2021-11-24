Юморист Дроботенко поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой. Видео © LIFE

Российский юморист, актёр и телеведущий Сергей Дроботенко пришёл сегодня проститься с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. В беседе с журналистами он отметил, что актриса "была из той категории женщин, в которых влюбляются сразу и навсегда".

"Конечно, это был человек с непростым характером. Но я не знаю ни одного гениального артиста, у которого был бы простой характер. Поэтому, как только она входила в кадр или выходила на сцену, ей прощалось всё, потому что это действительно была королева среди актёров. Это была женщина просто с животной органикой. Кого бы она ни играла, было полное чувство, что это она и есть вне сцены", — сказал Дроботенко.

Он выразил сожаление, что у Руслановой было не так много главных ролей в кино и театре, однако подчеркнул, что актриса "ничтожное время" в кадре или на сцене "раскрашивала всей палитрой своего таланта".