Депутат Думы Тумусов поддержал письмо врачей к противникам прививок

Парламентарий надеется, что, оказавшись на "экскурсии" в красных зонах, граждане задумаются и всё-таки изменят отношение к вопросу вакцинации.

Первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов поддержал открытое письмо российских врачей 11 больниц, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

По мнению парламентария, это весьма хорошая инициатива. Он также выразил надежду на то, что, оказавшись на "экскурсии" в красных зонах, противники прививок задумаются и всё-таки изменят отношение к этому вопросу.