Депутат Думы Тумусов поддержал письмо врачей к противникам прививок
Парламентарий надеется, что, оказавшись на "экскурсии" в красных зонах, граждане задумаются и всё-таки изменят отношение к вопросу вакцинации.
Первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов поддержал открытое письмо российских врачей 11 больниц, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
По мнению парламентария, это весьма хорошая инициатива. Он также выразил надежду на то, что, оказавшись на "экскурсии" в красных зонах, противники прививок задумаются и всё-таки изменят отношение к этому вопросу.
"Надо, чтобы они (противники вакцинации. — Прим. Лайфа) пришли", — цитирует его RT.
Ранее вирусолог Александр Лукашев высказал идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Вслед за ним бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков призвал сажать антипрививочников в тюрьму. Вместе с тем СМИ писали, что Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин