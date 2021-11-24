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"Амур" прервал серию поражений и переиграл "Автомобилист" в КХЛ

Команды занимают соседние позиции в таблице Восточной конференции, расположившись на границе зоны плей-офф.

24 ноября, 11:26

Фото © ХК "Амур"

Хабаровский "Амур" в родных стенах переиграл екатеринбургский клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:0.

Шайбами отметились Данил Файзуллин, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко. Отметим и вратаря хабаровчан Евгения Аликина, который отразил все 36 бросков и сыграл четвёртый матч "на ноль" в этом сезоне.

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Добавим, что "Амур" сумел прервать серию из трёх поражений кряду, однако пока хабаровчане находятся за бортом зоны плей-офф — на девятом месте. Строчкой выше — "Автомобилист".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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