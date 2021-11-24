"Амур" прервал серию поражений и переиграл "Автомобилист" в КХЛ
Команды занимают соседние позиции в таблице Восточной конференции, расположившись на границе зоны плей-офф.
Фото © ХК "Амур"
Хабаровский "Амур" в родных стенах переиграл екатеринбургский клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:0.
Шайбами отметились Данил Файзуллин, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко. Отметим и вратаря хабаровчан Евгения Аликина, который отразил все 36 бросков и сыграл четвёртый матч "на ноль" в этом сезоне.
Добавим, что "Амур" сумел прервать серию из трёх поражений кряду, однако пока хабаровчане находятся за бортом зоны плей-офф — на девятом месте. Строчкой выше — "Автомобилист".
Комментариев: 0