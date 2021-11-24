"Амур" прервал серию поражений и переиграл "Автомобилист" в КХЛ

Хабаровский "Амур" в родных стенах переиграл екатеринбургский клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:0.

Шайбами отметились Данил Файзуллин, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко. Отметим и вратаря хабаровчан Евгения Аликина, который отразил все 36 бросков и сыграл четвёртый матч "на ноль" в этом сезоне.