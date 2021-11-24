Мария Шукшина ответила на открытое письмо врачей противникам вакцинации

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в своём телеграм-канале ответила на открытое письмо врачей, адресованное в том числе и ей. Звезда высказалась о прививках, пояснив, что "против участия в эксперименте неисследованной вакцины". При этом никаких доказательств своих слов о том, что антиковидные препараты не изучены, естественно, не привела.

"Пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации. И на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи", — поделилась актриса.

На предложение врачей посетить красную зону ковидной больницы Шукшина ответила отказом, аргументируя свою позицию невозможностью провести экскурсию для всех её единомышленников.

"А я со своей стороны приглашаю вас в зелёную зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020 года. И о красной зоне речи не было", — добавила звезда.

Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.

Адресовано же письмо как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них сама Шукшина, лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.