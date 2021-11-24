Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников", — сказано в пояснительной записке к проекту, предусматривающему повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.