Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ
Предполагается, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.
Фото © Сайт Госдумы
Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников", — сказано в пояснительной записке к проекту, предусматривающему повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму.
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