СМИ: Бывшему боссу "Тамбова" Худякову может грозить до 10 лет тюрьмы
Ранее стало известно, что правоохранители задержали его как фигуранта ряда уголовных дел о хищении бюджетных средств.
Фото © ФК "Тамбов"
Бывшему спортивному директору "Тамбова" может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По данным источника, в ближайшее время Худякову предъявят обвинение сразу по шести уголовным делам и назначат меру пресечения в виде ареста. Свой срок экс-руководитель клуба может получить из-за хищения группой лиц бюджетных средств, которые выделялись на развитие "Тамбова".
Ранее Лайф сообщал, что правоохранители задержали Павла Худякова. Сейчас с бывшим спортивным директором "Тамбова" проводятся следственные мероприятия.
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