СМИ: Бывшему боссу "Тамбова" Худякову может грозить до 10 лет тюрьмы

Бывшему спортивному директору "Тамбова" может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, в ближайшее время Худякову предъявят обвинение сразу по шести уголовным делам и назначат меру пресечения в виде ареста. Свой срок экс-руководитель клуба может получить из-за хищения группой лиц бюджетных средств, которые выделялись на развитие "Тамбова".