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СМИ: Бывшему боссу "Тамбова" Худякову может грозить до 10 лет тюрьмы

Ранее стало известно, что правоохранители задержали его как фигуранта ряда уголовных дел о хищении бюджетных средств.

24 ноября, 11:44
<p>Фото © ФК "Тамбов"</p>

Фото © ФК "Тамбов"

Бывшему спортивному директору "Тамбова" может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, в ближайшее время Худякову предъявят обвинение сразу по шести уголовным делам и назначат меру пресечения в виде ареста. Свой срок экс-руководитель клуба может получить из-за хищения группой лиц бюджетных средств, которые выделялись на развитие "Тамбова".

Правоохранители задержали бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

Правоохранители задержали бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова

Ранее Лайф сообщал, что правоохранители задержали Павла Худякова. Сейчас с бывшим спортивным директором "Тамбова" проводятся следственные мероприятия.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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