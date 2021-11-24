Врач Гусев заявил, что многие противники вакцинации "находятся в плену своих заблуждений"

В Сети часто появляется непроверенная информация о якобы вреде вакцинации, которой наивные читатели некоторых сайтов почему-то склонны верить, вместо того чтобы прислушиваться к мнению авторитетных профессионалов и специалистов. Как отметил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина, доктор медицинских наук Денис Гусев, такие люди находятся "в плену своих убеждений" и не стоит относить их к разряду убеждённых антиваксеров.

"Они просто для себя ещё не решили, будут ли они вакцинироваться. Однако часто получается, что пока человек думал о необходимости делать прививку, он уже успел заболеть. И только постфактум понимает, что укол нужно было сделать гораздо раньше и он был не прав, так как заболевание привело к очень тяжёлым последствиям. К сожалению, вот так устроен человек — пока он на себе не испытает всю проблему полностью, он этого не поймёт", — сказал специалист в беседе с телеканалом "Звезда".

Гусев сравнил пандемию с войной и подчеркнул, что вакцина является единственным оружием против неё. Он отметил, что в этой связи глупо сидеть и рассуждать о том, стоит ли делать прививку, изучая последствия и размышляя о них, учитывая, что вирус "фактически уже в нашем доме". Врач добавил, что российский регулятор, а также зарубежные ведомства приняли антиковидный препарат, а это значит, что нужно его использовать.

Эксперт напомнил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся довольно напряжённой, поэтому необходимо обязательно вакцинироваться.