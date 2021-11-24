Глава АТОР сообщила о подорожании туров за рубеж в среднем на 25% за два года
Однако есть и исключения, например Турция или Куба, добавила Ломидзе. Ждать открытия новых направлений в ближайшее время не стоит.
Фото © Pexels
Туры по зарубежным направлениям за два года подорожали в среднем на 25%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счёт, потому что его просто не было в 2019 году — в среднем на 25%", — приводит её слова ТАСС.
Однако присутствуют и исключения, например Турция, которая за два года подешевела, или Куба: стоимость путёвок в островное государство либо упала, либо осталась такой же. При этом в ближайшее время для российских туристов не ожидается открытия новых направлений, добавила Ломидзе.
Для поездки на новогодние праздники россияне выбирают как раз Турцию, Кубу, а также Египет, Доминикану и Мальдивы, однако последние направления заметно дороже, а путёвки на Мальдивы проданы практически все. В среднем же цена на туры составляет около 45 тысяч рублей на человека, уточнила Ломидзе.
Ранее в Альянсе турагентств заявили о сложностях с турами на Новый год. В любой стране и каждом регионе сейчас одинаковые правила. Цель власти — защитить своих жителей, а не туристов, отметила эксперт.
Лента новостей
"Толкают людей на кладбище": Жириновский призвал убрать противников прививок с их "бреднями" из эфира ТВ
сегодня в 12:02
Фильм Ефремова из "звёздной" белгородской колонии стал лауреатом всероссийского конкурса
сегодня в 11:59
Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ
сегодня в 11:46
Комментариев: 0