Глава АТОР сообщила о подорожании туров за рубеж в среднем на 25% за два года

Туры по зарубежным направлениям за два года подорожали в среднем на 25%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счёт, потому что его просто не было в 2019 году — в среднем на 25%", — приводит её слова ТАСС.

Однако присутствуют и исключения, например Турция, которая за два года подешевела, или Куба: стоимость путёвок в островное государство либо упала, либо осталась такой же. При этом в ближайшее время для российских туристов не ожидается открытия новых направлений, добавила Ломидзе.

Для поездки на новогодние праздники россияне выбирают как раз Турцию, Кубу, а также Египет, Доминикану и Мальдивы, однако последние направления заметно дороже, а путёвки на Мальдивы проданы практически все. В среднем же цена на туры составляет около 45 тысяч рублей на человека, уточнила Ломидзе.