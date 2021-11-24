Заболеваемость коронавирусом сильнее всего снижается в Москве, Петербурге и Подмосковье

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией сильнее всего снижается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. При этом среднероссийский показатель заболеваемости на сегодняшний день остаётся превышен в пяти регионах. Это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым.

"Наиболее значимое снижение отмечается в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Самое большое снижение — 35,3%", — отметила она.

А вот значительного снижения уровня смертности, вызываемой коронавирусной инфекцией, в России пока нет.

"По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан. Это серьёзная и драматичная статистика, и я ещё раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учёте. И, к сожалению, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации", — сказала Голикова.

Ранее Лайф писал, что в России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразилось 9 434 393 человека.