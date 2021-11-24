Ассоциация кондитеров опровергла слухи о повышении цен на сладости перед Новым годом

Масштабного повышения цен на сладости перед Новым годом не будет, хотя предпосылки для этого действительно имеются. Об этом сообщил глава Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин, комментируя сообщения СМИ о скором подорожании конфет, шоколада и прочих изделий.

Он отметил, что повышение цен в кондитерской отрасли является крайней мерой, на которую производители идут в том случае, если не остаётся других вариантов. Однако, по убеждениям эксперта, ситуация до Нового года будет стабильной.

"Мы понимаем, что наша продукция не является продуктом основного рациона населения и люди покупают сладкое только после того, как закуплен базовый продуктовый набор", — цитирует ТАСС слова Лашманкина.

При этом специалист подчеркнул, что за последние два года в отрасли существенно выросла себестоимость производства, в частности цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие.