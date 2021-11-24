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Ассоциация кондитеров опровергла слухи о повышении цен на сладости перед Новым годом

При этом там отметили, что за последние два года у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в частности цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие.

24 ноября, 12:23

Фото © shutterstock

Масштабного повышения цен на сладости перед Новым годом не будет, хотя предпосылки для этого действительно имеются. Об этом сообщил глава Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин, комментируя сообщения СМИ о скором подорожании конфет, шоколада и прочих изделий.

Он отметил, что повышение цен в кондитерской отрасли является крайней мерой, на которую производители идут в том случае, если не остаётся других вариантов. Однако, по убеждениям эксперта, ситуация до Нового года будет стабильной.

"Мы понимаем, что наша продукция не является продуктом основного рациона населения и люди покупают сладкое только после того, как закуплен базовый продуктовый набор", — цитирует ТАСС слова Лашманкина.

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При этом специалист подчеркнул, что за последние два года в отрасли существенно выросла себестоимость производства, в частности цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие.

Ранее Лайф рассказывал, что дефицита шампанского на Новый год в России не будет. Не ожидается и существенного повышения цен, всё будет в пределах инфляции, уточнил глава Союза виноделов.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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