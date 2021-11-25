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Российские рестораны предупредили о скором повышении цен

По мнению экспертов, даже несмотря на увеличение стоимости некоторых позиций, падения выручки общепиту не миновать.

24 ноября, 22:19

Фото © Pixabay

Крупные сетевые рестораны в России предупредили о повышении цен в 2022 году. Как говорят рестораторы, к этому подталкивает подорожание продуктов и логистических услуг. Некоторые также вынуждены отказываться от ряда позиций в меню, объясняя это высокой стоимостью ингредиентов.

Как пишут "Известия", рост стоимости блюд в таких заведениях общепита ожидается в среднем на уровне 5–10%, но, возможно, и до 15%. Ситуация будет оцениваться по каждому блюду отдельно в зависимости от его состава. По словам рестораторов, значительно подорожали изначально недешёвые ингредиенты — мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.

"Мы видим, что цены растут в основном на морепродукты и мясо. Они занимают значительную долю в меню, поэтому отказаться от использования этих продуктов в блюдах мы не можем. В течение года несколько раз повышали цены, на некоторые позиции на 10–15%", рассказала генеральный директор ресторанов "Северянин" и "Жирок" Маргарита Ковальчук.

Аналитики рассказали, сильно ли будут отличаться цены на продукты в декабре от нынешних

Аналитики рассказали, сильно ли будут отличаться цены на продукты в декабре от нынешних

А ранее Лайф рассказывал, что ассоциация кондитеров опровергла слухи о повышении цен на сладости перед Новым годом. При этом там отметили, что за последние два года у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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