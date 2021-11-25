Конец молдавской сказки: "Реал" на выезде разгромил "Шерифа" в матче Лиги чемпионов
Однако подшефные Юрия Вернидуба гарантировали себе продолжение еврокубковой кампании.
Фото © Real Madrid C.F. / Antonio Villalba
Мадридский "Реал" на выезде разгромил тираспольского "Шерифа" со счётом 3:0 в матче пятого тура Лиги чемпионов.
Снять интригу "королевский" клуб сумел ещё до перерыва: сначала Алаба, а ближе к концу тайма Кроос забили по голу и обеспечили мадридцам комфортный задел. Точку в матче поставил Карим Бензема в начале второй половины встречи.
Таким образом, "Шериф" гарантировал себе третье место в группе и попадание в плей-офф Лиги Европы. "Реал" же на пару с "Интером" продолжит борьбу за победу в самом престижном клубном турнире Старого Света.
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