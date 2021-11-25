Мадридский "Реал" на выезде разгромил тираспольского "Шерифа" со счётом 3:0 в матче пятого тура Лиги чемпионов.

Снять интригу "королевский" клуб сумел ещё до перерыва: сначала Алаба, а ближе к концу тайма Кроос забили по голу и обеспечили мадридцам комфортный задел. Точку в матче поставил Карим Бензема в начале второй половины встречи.