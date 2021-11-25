Между ними тает лёд: Как Медведева и Милохин закрутили роман на "Ледниковом периоде" Кажется, что фигуристка уходит всё дальше от спорта и всё активнее погружается в мир шоу-бизнеса и новых интересных проектов. 24 ноября, 21:40 Фото © instagram.com/jmedvedevaj

Один из главных телевизионных проектов сезона — "Ледниковый период" — по традиции приковывает к себе достаточно большое внимание. В этом году сделать это удалось не только благодаря ярким номерам и интересному составу участников, но и набирающей обороты романтичной истории. По крайней мере, фанаты уже вовсю приписывают самую настоящую любовь Евгении Медведевой и её партнёру по проекту — блогеру Дане Милохину.

"Мы так обнимаемся, прям хорошо"

С самого старта проекта болельщики и зрители не устают подчёркивать, что Медведева и Милохин крайне гармонично смотрятся вместе. Отрицать это сложно — оба молодые, красивые, готовые к экспериментам в номерах и не скрывающие свои эмоции, которые у них появляются на льду. Хотя и за его пределами они достаточно откровенны в своих заявлениях.

— Очень она мне нравится. Она нравится мне как девушка, мне с ней очень хорошо. Я прям пою с ней: "Привет, Женечка". — "Привет". Мы так обнимаемся, прям хорошо. И когда выступаем, тоже она меня так круто поддерживает. Это больше чувства как к сестре, но я понимаю, что она не сестра и могут быть и романтические [чувства], вот так, — рассказал Милохин.

Впрочем, чуть позже он отметил, что старается "не париться" на этот счёт и не забивать голову вопросами о чувствах. Однако одно дело то, что творится в голове, а совсем другое — язык чувств и эмоций. И вот они-то порой выдают того же Милохина. Впрочем, не стесняется о чувствах говорить и Медведева.

Так, 19 ноября спортсменка отметила свой 22-й день рождения. На празднике были самые разные звёзды спорта и шоу-бизнеса. К примеру, гимнаст Никита Нагорный или же актриса Агата Муцениеце. Естественно, что в список гостей попал и Милохин. Представшая в нежном образе фигуристка подарила всем фанатам повод ещё больше говорить о возможном романе, сделав достаточно откровенное заявление.

— Данечка, мне с тобой очень комфортно и тепло. Очень сильно тебя люблю. Я тебе очень благодарна за всё. И ты на меня всегда можешь положиться, как, надеюсь, и я на тебя, — сказала Медведева.

Кажется, теперь в романе между ними сомневаются лишь немногие. Даже ведущая "Ледникового периода" Алина Загитова на соответствующий вопрос журналистам ответила достаточно интересным образом.

— Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнёрами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада, — заявила Загитова в интервью kp.ru.

Фанаты, к слову, вовсю трубят о том, какие "шикарные" и "прекрасные" Медведева и Милохин. Кажется, что для них — уже всё давно понятно. Впрочем, пока никаких подтверждений этой любовной истории нет, а сама коллаборация Медведевой и Милохина может быть крайне любопытной для обоих.

Так, спортсменка стала одной из главных звёзд русского сегмента TikTok в последние недели. В её роликах начал появляться Милохин, что смогло существенно добавить подписчиков фигуристке. Сейчас она уверенно приближается к отметке в два миллиона фолловеров. Для сравнения, у Алины Загитовой — извечной конкурентки — не набралось и 200 тысяч. Если говорить о Милохине, то тут тоже всё просто: тиктокер получил новую аудиторию, среди которой — большая армия фанатов фигуристки и в принципе этого грациозного вида спорта.

Всё дальше от возвращения в спорт

Однако, помимо радости за Медведеву и удачный поворот событий в её жизни, нельзя не отметить один достаточно обидный момент. Кажется, что фигуристка всё дальше от возвращения в спорт, из которого она, напомним, официально не уходила. Безусловно, Медведева и Милохин делают достаточно любопытные вещи в "Ледниковом периоде", но то ли это?

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Мне кажется, Женя с Даней — это та пара, в которой есть своя "химия", своя энергетика — и эта энергетика мощнейшая. Это все видят, все чувствуют. Даже хочется сказать: "Не важно, что они делают, но стоит отметить, что они делают очень сложные вещи", — заметил серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Энберт в беседе с "Газетой.ру".

Сама Медведева уже давно говорила, что хочет попробовать себя в парном катании. Однако ясно одно: дуэт с Милохиным — это совсем не то, что нужно для грандиозного возвращения на лёд в новом амплуа. Тем более что с учётом растущей популярности не очень понятно, стоит ли Медведевой вообще возвращаться в спорт. Вопрос здесь даже не только в популярности и новых начинаниях, но и в том, как далеко в плане сложности элементов ушли нынешние примы фигурного катания — Камила Валиева, Александра Трусова и другие. Даже не балующая элементами ультра-си Елизавета Туктамышева находится на совершенно другом уровне.

Что до Медведевой, то она уже сделала первые шаги в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию, что совершенно ни о чём не говорит, но понятно: новая жизнь и различные сюжетные линии в ней очень идут Медведевой. Она смогла освободиться от статуса и реноме серебряного призёра Олимпиады 2018 года, а также извечного соперника Алины Загитовой и теперь предстаёт перед зрителями и фанатами в абсолютно новом амплуа.

К слову, Даня Милохин в этом может как никто другой помочь Евгении Медведевой. Тем более что он не только не стесняется выражения чувств, но и всячески поддерживает свою партнёршу по проекту в её различных начинаниях. Станем ли мы свидетелями долгого романа или же после проекта шумиха уляжется — покажет время. Сейчас за дуэтом Медведева – Милохин наблюдать более чем интересно.

Авторы Шамиль Гаджиев