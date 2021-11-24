Тренер "Наполи" Спаллетти отказался жать руку Витории после поражения от "Спартака"

Спаллетти не выдержал и не пожал руку Витории после матча ❌❌❌



Как некрасиво, Лучано 😳 pic.twitter.com/i41Bmkm1PA — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2021

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти отказался жать руку наставнику "Спартака" Рую Витории после окончания матча между командами в рамках Лиги Европы, который завершился победой красно-белых.

Витория направился к Спаллетти, чтобы пожать ему руку после игры, однако на это итальянский специалист ответил отказом и ушёл в раздевалку. После матча наставник "Наполи" признался, что его коллега не подошёл поприветствовать его перед началом игры. В ответ на это Спаллетти решил не жать руку Витории после игры. Однако тренер "Спартака" назвал эти заявления враньём.

"Он соврал. Мы ждали тренера, но он появился после того, как началась игра. Такого рода действия, такая акция не говорит ничего. Спаллетти такой же тренер, как и я. Стоял возле скамейки "Наполи" 30 секунд перед матчем, но его не было. Он пришёл, когда игра началась", — заявил после игры Витория.