Бакаев не сыграет в матче против "Наполи" по состоянию здоровья
Встреча начнётся в 18:30 по столичному времени на "Открытие-арене" в Москве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев пропустит матч Лиги Европы против "Наполи" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
В клубе подчеркнули, что во время предыгровой тренировки он почувствовал дискомфорт. В результате было принято решение, что сегодня он не сможет помочь своей команде.
Напомним, матч пятого тура Лиги Европы "Спартак" — "Наполи" пройдёт сегодня в Москве. Начало игры в 18:30.
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