Бакаев не сыграет в матче против "Наполи" по состоянию здоровья

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев пропустит матч Лиги Европы против "Наполи" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В клубе подчеркнули, что во время предыгровой тренировки он почувствовал дискомфорт. В результате было принято решение, что сегодня он не сможет помочь своей команде.