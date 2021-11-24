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Бакаев не сыграет в матче против "Наполи" по состоянию здоровья

Встреча начнётся в 18:30 по столичному времени на "Открытие-арене" в Москве.

24 ноября, 15:06
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев пропустит матч Лиги Европы против "Наполи" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В клубе подчеркнули, что во время предыгровой тренировки он почувствовал дискомфорт. В результате было принято решение, что сегодня он не сможет помочь своей команде.

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Напомним, матч пятого тура Лиги Европы "Спартак" — "Наполи" пройдёт сегодня в Москве. Начало игры в 18:30.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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