В "Спартаке" назвали фейком сообщения о выходе Федуна из совета директоров
Ранее в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что владелец красно-белых принял решение оставить клуб.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В московском "Спартаке" назвали фейком сообщения о том, что Леонид Федун решил покинуть совет директоров клуба. Об этом глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил порталу Sport24.
"Похоже на новость от шуточного агентства "Панорама". Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с "Наполи", — заявил Зеленов.
Добавим, что в СМИ и соцсетях ранее появились сообщения о том, что Леонид Федун принял решение покинуть совет директоров "Спартака".
Комментариев: 0