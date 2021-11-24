В "Спартаке" назвали фейком сообщения о выходе Федуна из совета директоров

В московском "Спартаке" назвали фейком сообщения о том, что Леонид Федун решил покинуть совет директоров клуба. Об этом глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил порталу Sport24.

"Похоже на новость от шуточного агентства "Панорама". Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с "Наполи", — заявил Зеленов.