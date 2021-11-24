НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Спартаке" назвали фейком сообщения о выходе Федуна из совета директоров

Ранее в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что владелец красно-белых принял решение оставить клуб.

24 ноября, 13:44

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В московском "Спартаке" назвали фейком сообщения о том, что Леонид Федун решил покинуть совет директоров клуба. Об этом глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил порталу Sport24.

"Похоже на новость от шуточного агентства "Панорама". Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с "Наполи", — заявил Зеленов.

Агент Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России

Агент Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России

Добавим, что в СМИ и соцсетях ранее появились сообщения о том, что Леонид Федун принял решение покинуть совет директоров "Спартака".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1