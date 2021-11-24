"В это невозможно поверить": Бельгийская фигуристка назвала безумием четверные прыжки от 12-летних россиянок
Совсем недавно она заняла третье место на этапе Гран-при в Италии, уступив лишь двум нашим соотечественницам.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс назвала настоящим безумием четверные прыжки в исполнении 12-летних спортсменок из России.
"Это просто безумие! Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет… В это просто невозможно поверить. Если вот прямо сейчас представить гипотетического 12-летнего ребёнка-фигуриста, я с трудом смогу предсказать, когда он запрыгает тройные. А в России они в этом возрасте уже делают квады!" — отметила Хендрикс в интервью "Матч ТВ".
Добавим, что совсем недавно Хендрикс сумела стать третьей на этапе Гран-при в Италии. Она уступила лишь двум россиянкам — Анне Щербаковой и Майе Хромых. При этом после короткой программы представительница Бельгии шла в лидерах.
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