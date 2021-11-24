Российский теннисист Михаил Южный в своей автобиографии "Точка опоры. Честная книга о теннисе как игре и профессии" рассказал забавный случай из своей жизни, который произошёл с ним во время Олимпиады 2004 года в Афинах. Цитаты из книги приводит Sport24.

Он рассказал, что жил в двухэтажном домике вместе с партнёром по команде Игорем Андреевым, а сверху над ними жили наши боксёры. Уже после того, как теннисисты вылетели с олимпийского турнира, они решили позволить себе "нарушить режим".

"Благо для нас Олимпиада уже закончилась и на следующий день предстояло лететь домой. Сейчас вспоминать об этом ужасно смешно. Я к тому времени ещё и водку-то по-настоящему не пробовал, поэтому вечеринка, в которой принимали участие наши знакомые – боксёры, тоже проигравшие к тому времени, далась мне тяжело. Посидели мы лихо. Кроме водки и шампанского раздобыли анисовку, которая оказалась у соседей из сборной Бахрейна", — отметил Южный.