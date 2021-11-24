Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль в ходе пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Лацио" заметил, что его подопечным не стоит играть в атакующий футбол с "открытым забралом".

"Очень важно, чтобы мы сконцентрировались на своей игре. Завтра нам нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом против "Лацио". Иначе нас просто убьют. Нам нужен баланс между защитой и нападением", — заметил наставник железнодорожников.