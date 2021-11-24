"Нас просто убьют": Гисдоль заявил, что "Локомотиву" не стоит играть "с открытым забралом" в матче против "Лацио"
Встреча состоится в Москве 25 ноября. Начало игры в 20:45 по столичному времени.
Фото © ФК "Локомотив"
Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль в ходе пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Лацио" заметил, что его подопечным не стоит играть в атакующий футбол с "открытым забралом".
"Очень важно, чтобы мы сконцентрировались на своей игре. Завтра нам нужна только победа, но мы не можем играть с открытым забралом против "Лацио". Иначе нас просто убьют. Нам нужен баланс между защитой и нападением", — заметил наставник железнодорожников.
Он также отметил, что "Лацио" обладает качественной командой, сам же Гисдоль надеется, что его подопечные смогут реализовать все задумки. Добавим, что встреча "Локомотив" — "Лацио" состоится в Москве 25 ноября. Начало игры в 20:45 по столичному времени.
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