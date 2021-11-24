КДК отменил красную карточку защитника "Локомотива" Мурило, полученную в матче с "Ахматом"

КДК РФС отменил красную карточку защитника "Локомотива" Мурило, которая была ему показана в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против "Ахмата".

"Мурило отменили красную карточку. Эпизод с красной карточкой Бруно Фукса мы не рассматривали. Это не наша компетенция", — заявил руководитель КДК РФС Артур Григорьянц в беседе со Sport24.