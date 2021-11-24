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КДК отменил красную карточку защитника "Локомотива" Мурило, полученную в матче с "Ахматом"

Напомним, красно-зелёные уступили своему сопернику со счётом 1:2 и остались на четвёртом месте в турнирной таблице.

24 ноября, 14:16

Фото © ФК "Локомотив"

КДК РФС отменил красную карточку защитника "Локомотива" Мурило, которая была ему показана в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против "Ахмата".

"Мурило отменили красную карточку. Эпизод с красной карточкой Бруно Фукса мы не рассматривали. Это не наша компетенция", — заявил руководитель КДК РФС Артур Григорьянц в беседе со Sport24.

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Напомним, "Локомотив" проиграл "Ахмату" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 1:2. Одним из ключевых эпизодов стало удаление защитника москвичей Мурило в середине первого тайма. Сразу после игры железнодорожники заявили, что будут подавать протест на соответствующее решение арбитров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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