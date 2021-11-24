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"Непонятно, будет ли гол": Акинфеев в образе Боба Марли спел песню про российский футбол

Совсем недавно бывший вратарь сборной России провёл 800-й матч в карьере и 500-й в чемпионатах страны.

24 ноября, 16:32

Видео © kp.ru

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев предстал перед зрителями и болельщиками в достаточно неожиданном амплуа. Надев дреды, он в образе Боба Марли спел песню о российском футболе.

"Это футбол, это наш футбол, и непонятно, будет ли гол", — цитирует голкипера kp.ru

Отметим, что в минувшие выходные Акинфеев провёл свой 800-й матч в карьере, а также 500-ю игру в чемпионатах России по футболу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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