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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев предстал перед зрителями и болельщиками в достаточно неожиданном амплуа. Надев дреды, он в образе Боба Марли спел песню о российском футболе.

"Это футбол, это наш футбол, и непонятно, будет ли гол", — цитирует голкипера kp.ru