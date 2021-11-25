В России стартовали распродажи "чёрной пятницы" — 2021

На некоторых интернет-площадках покупатели уже накануне оформили в три раза больше заказов по сравнению с аналогичным днём 2020-го.

Одна из крупнейших распродаж года — "чёрная пятница" — 2021 — стартовала в России. Ретейлеры уже начали торговлю со скидками, приуроченными к грандиозной акции, которая традиционно символизирует на Западе начало рождественского сезона.

"Традиция устраивать грандиозную массовую распродажу зародилась в США ещё в XIX веке. В Америке акция стартует сразу после Дня благодарения, одного из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году распродажа приходится на 26 ноября", — рассказали РИА "Новости" в торговых компаниях.

"Чёрная пятница" в России проводится уже в девятый раз. В ней принимают участие сотни российских сетей, магазинов и онлайн-площадок. Предложения о продаже товаров со скидками можно найти и на специальных площадках-агрегаторах. Кто-то начал распродажи раньше назначенной даты. Так, например, в Wildberries рассказали, что уже 22 и 23 ноября покупатели оформили в три раза больше заказов по сравнению с аналогичным днём год назад. Общая сумма заказов у маркетплейса выросла в 2,8 раза. Больше всего заказывали платьев, футболок, книг, брюк, шапок, ботинок, кремов, гирлянд, чая, чехлов для телефонов.

В Ozon распродажа пройдёт с 26 по 28 ноября, для premium-клиентов также планируется presale 25 ноября. За несколько дней пользователи площадки положили в корзину акционные товары более одного миллиона раз в ожидании начала распродажи. Чаще всего среди покупок можно увидеть товары для красоты и здоровья и товары личной гигиены — маски для лица, витамин D, щётки для сухого массажа и детские подгузники. Также клиенты готовятся купить самые популярные позиции — конструкторы Lego, наборы кастрюль, смартфоны и ноутбуки, сообщили на платформе.

Отмечается, что в этом году среди участников распродаж будет не совсем обычная категория. Так, например, некоторые винные магазины в Москве были вынуждены закрыться на период ограничений из-за коронавируса в начале ноября, что привело к снижению выручки. Участие в "чёрной пятнице" позволит винотекам увеличить оборот и компенсировать потери. Некоторые компании ожидают в эти дни рост продаж на 20–25%.