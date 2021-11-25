"Чёрная пятница" — 2021: Пять новых ловушек от продавцов Как не попасться на уловки маркетологов в период тотальных распродаж, разбирался Лайф. 24 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Как это ни странно, но в России в последние несколько лет граждане действительно ждут конца ноября, чтобы сделать покупки на распродажах, известных под брендом "чёрная пятница". Большинство россиян не знают, что традиция проводить распродажи именно в это время пришла к нам из США. Там с XIX века принято массово посещать магазины на следующий день после Дня благодарения, который приходится на последний четверг ноября. А само название "чёрная пятница" возникло из сленга американских полицейских и первоначально обозначало скопление большого количества автомашин на дорогах, ведущих к крупным торговым центрам. Но тем не менее и в нашей стране граждане любят закупиться "по-чёрному".

Практически каждый год "уникальные предложения" и "финальные скидки" объявляются ещё за неделю до официального старта распродаж. Но большинство россиян к "экстремальной скупке" приступают именно в ту самую пятницу. В последние пару лет эту тенденцию немного пошатнули Wildberries и "Яндекс.Маркет", которые подогревают интерес к своим скидкам весь ноябрь. Но именно в классических торговых местах товарно-денежный поток бурлит максимум четыре дня — с четверга до понедельника. И именно на эти дни маркетологи различных брендов ориентируют свои усилия, чтобы заманить как можно больше покупателей.

Если не брать в расчёт тех, кто за пару дней до объявления скидок переписал ценники в сторону увеличения, а в "скидочные" дни просто вернул цену на прежний уровень, назвав такой ход "распродажей", то можно отметить, что многие продавцы в этом году несколько по-иному подошли к организации дней "чёрной пятницы".

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— Конечно, за время пандемии многие россияне привыкли к покупкам онлайн с доставкой на дом. Но большинству торговых компаний, если они не специализируются исключительно на онлайн-торговле, совсем невыгодно заниматься развозом товаров, остатки которых невелики, ведь это требует дополнительных затрат на логистику и на транспортные расходы, а значит, о реальных скидках для многих онлайн-покупателей речь идти не может, — поясняет основатель торговой компании "Планета лета" Павел Малинский. — Именно поэтому настоящие "охотники" за скидками всё ещё предпочитают в дни распродаж лично проехать по своим любимым магазинам и там найти что-то для себя по действительно заманчивой цене. Тем более что ассортимент многих офлайн-магазинов часто вообще недоступен для заказов через Интернет.

В этом году такая ситуация характерна для магазинов, торгующих одеждой. Например, магазины, принадлежащие столичным компаниям ЦУМ и Bosco, уже заранее оповестили своих постоянных покупателей о том, что скидки на некоторые реализуемые ими одёжные бренды будут доступны только в случае покупки в офлайн-магазине. При этом компании заранее официально объявили о величине скидок — они будут от 10%.

Согласно исследованиям, проведённым ресурсом Superjob, в этом году россияне, которые планируют что-то приобрести в "чёрную пятницу", готовы потратить на эти цели около 18,5 тысячи рублей. Это на треть больше средней суммы прошлого года, которая составила 13,8 тысячи. При этом среди тех, кто заранее думает о распродажах, больше всего желающих приобрести что-то из новинок одежды (26% респондентов), чуть меньший интерес вызывают электроника и бытовая техника (21% ответивших) и товары для дома (5% принявших участие в исследовании), остальные либо пока не определились со своими предпочтениями, либо строят планы на приобретение со скидками товаров для детей, косметики или даже продуктов (таких менее 5%).

Когда сэкономить на распродаже удастся, а когда нет

Если размер реальной скидки на товар, приобретённый в период распродаж, составляет 10–20%, то в нынешних реалиях это очень хорошее предложение. А к более высоким цифрам стоит относиться с настороженностью, — считает маркетолог Ирина Долженкова.

— Более половины товаров, представленных в современных магазинах, не могут быть реализованы со скидкой даже в 15%, ведь это ставит бизнес их продавцов на грань рентабельности, — уверяет маркетолог. — Поэтому некоторые не слишком ответственные желающие что-то реализовать в потоке "чёрной пятницы" занимаются исключительно трансляцией рекламных слоганов в надежде, что в период ажиотажа всё равно купят.

Выявить таких продавцов пустых рекламных объявлений на самом деле несложно, но для этого надо уметь их понимать и, конечно, не лениться читать информацию и считать, что выгодно, а что нет.

Приём 1. "Дефицит"

В период "чёрной пятницы" нередки слоганы: "Только один день", "Только 50 вещей на распродаже", "Только на товар синего цвета" и т.д. — всё это приём для подчёркивания, что предложение ограничено. Но стоит задуматься, а почему. Ведь очевидно, что кофточка, которая продаётся в пятницу, не скоропортящийся продукт, она может продаваться и в субботу, и в воскресенье, и вообще до тех пор, пока её не купят. Если, конечно, хозяин магазина не меняет товар в соответствии с сезоном, например осенние модели на зимние. А это значит, что если кофточку продают только один день, то тут что-то не так — либо со слоганом, либо с самим товаром.

Приём 2. "Попробуй посчитай"

Большинство крупных торговых компаний если устанавливают при распродаже скидки, то делают это либо в процентах от цены (сегодня на все товары минус 10%), либо в рублях (сегодня на все товары минус 100 рублей). Но "мастера" торгового маркетинга придумали другой ход. Например, один магазин за покупку телевизора за 59 999 рублей и умной приставки за 4999 даёт скидку в 3150 рублей; второй магазин за такой же набор товаров — скидку 5% от стоимости покупки, третий — 50 рублей за каждую потраченную тысячу. Покупателей будет больше интересовать предложение того магазина, где им проще посчитать. А то, что предложения первого и третьего магазина одинаковые, а второго — всё же чуть выгоднее, сообразят немногие. И поэтому большинство, скорее всего, приобретёт товары в первом магазине.

Приём 3. "Игра с весом и количеством"

Некоторые покупатели в период распродаж, увидев знакомую упаковку по более низкой цене, торопятся взять сразу несколько. И только дома приходит осознание, что в "скидочной" банке может быть на 50 граммов кофе меньше. При этом внешне банка может быть такой же, как и купленная за месяц до той, что приобретена "со скидкой". Но вот оказия — стекло банки толще и дно выпуклое внутрь. А на этикетке честно указано 200 граммов вместо 250.

Приём 4. "Хитрый ценник"

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Ценники для "чёрной пятницы" магазины, как правило, готовят заранее. И нередко они кардинально отличаются от тех, что использует этот же магазин в обычные дни, — другая форма, цвет, размер. И информация на самом ценнике тоже отличается, например, крупно написана цена ниже, чем обычная, процентов на 15–20. Однако на кассе выясняется, что действует эта цена только при покупке трёх штук или при оплате по скидочной карте. И это условие или вовсе не пишут на самом ценнике, ограничиваясь фразой "Данные о товаре по акции можно узнать у кассира", либо пишут мелким шрифтом. Расчёт, конечно, на то, что часть покупателей подвоха просто не заметит.

Приём 5. "Возврату не подлежит"

Некоторые россияне в пылу погони за скидками могут приобрести такое количество товаров, что уже и сами не рады. Однако бывают случаи, что продавцы магазинов заявляют, что, мол, вещи с распродажи возврату не подлежат. Хотя закон говорит об обратном. Однако надо иметь в виду, что любые товары, приобретённые как по акции, так и в обычный день, вернуть в магазин можно, но только если они не входят в перечень не подлежащих возврату и обмену (нижнее бельё, личные вещи, косметика, лекарства и некоторые другие товары, полный перечень указан в постановлении Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020). То есть большинство товаров, если они не были в употреблении, можно вернуть в течение 14 дней (статья 25 закона "О защите прав потребителей"). Если продавец возврат оформлять не хочет, требуйте письменный отказ и обращайтесь в Роспотребнадзор по месту жительства.

Ловушки из Интернета — 2021

К распродажам в "чёрную пятницу" готовятся не только те, кто желает приобрести товар со скидкой, но и аферисты, стремящиеся заработать на жадных до скидок покупателях. И основное поле деятельности таких ловчил — это обман через Сеть. Вот некоторые из часто применяемых ловушек.

Рассылка писем-предзаказов

Примерно за неделю до даты очередной "чёрной пятницы" россияне начинают получать письма, содержащие ссылки на страницы, где можно оформить предзаказ на какой-то популярный товар. А получить его якобы можно будет в день начала распродаж. В действительности человек, перешедший по такой ссылке из полученного электронного письма, попадает на фишинговый сайт, созданный специально для выманивания денег и данных банковских карт, которые мошенники обчистят буквально за секунду после того, как получат доступ.

Заказ-удочка

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От писем-предзаказов эта ловушка отличается тем, что вводить полные данные банковской карты никто не требует. Промокод, который содержится в письме, настоящий и действительно даёт право на скидку, но при определённых условиях. Например, товар надо забрать самому со склада в отдалённом районе, но есть вариант оплатить доставку в 1000 рублей. Не хотите платить за доставку, можете заказать любой дополнительный товар из списка, на который ведёт ещё одна ссылка, тогда оба товара привезут бесплатно.

Подождите, а вам изначально был нужен второй товар? Нет? А вот продавцу, чтобы вы его купили совсем по "нескидочной" цене, нужно. Девиз такой ловушки: "Продавая одно, не забудь впарить другое". И, как ни странно, это работает, особенно если цены на оба товара не более 3000–5000 рублей. За такие суммы мало кто будет обращаться в надзорные и правоохранительные органы, и дельцы об этом знают.

Неправильная цена

Эта ловушка действует не только в дни распродаж. Суть её в том, что при выборе товара человек видит одну цену, а при оплате — совсем другую, но многие всё равно попадаются. Расчёт на то, что заказчик приобретает не один товар из "скидочного" каталога, а сразу несколько. Для продавцов лучше, если три или четыре, тогда при формировании заказа цена на один или даже два из положенных в корзину может измениться. И покупатель, не обратив на это внимания, просто нажмёт кнопку "оплатить". После того как деньги будут списаны с карты, доказать, что цена, по которой один из товаров был указан на сайте, изменилась, будет очень сложно.

О чём не стоит забывать в период распродаж

Во-первых, нет ничего зазорного, чтобы покупать что-то строго по списку, так вы будете более чётко представлять, что для вас в приоритете, а что нет.

Во-вторых, в каждом телефоне есть калькулятор. И в дни распродаж он очень может пригодиться, особенно если не лениться и подсчитывать реальную выгоду от витиеватых маркетинговых предложений, рассчитанных на импульсивных людей, не желающих разбираться в деталях.

В-третьих, при любой покупке на распродаже стоит задаться вопросом, как часто я будут пользоваться этой вещью. Если однозначного ответа нет, то от такой покупки лучше воздержаться.

Авторы Максим Греков