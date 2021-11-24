Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за метели

В среду вечером, 24 ноября, автовладельцы в Москве встряли в десятибалльные пробки из-за непогоды, сообщает сервис "Яндекс.Пробки". Одной из причин заторов стал снегопад.

Затруднения наблюдаются преимущественно в центральной части столицы — стоит практически всё Садовое кольцо и большая часть бульваров. Кроме того, автомобили выстроились в пробку на западе и северо-западе ТТК‬ — в обоих направлениях. Также загружена и МКАД, там в основном движение затруднено на северо-востоке и юго-востоке.

По прогнозу сервиса, десятибалльные заторы продержатся в столице до 19:00, до семи баллов дороги разгрузятся лишь к 21 часу.