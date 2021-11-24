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Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за метели

Уточняется, что такие заторы продержатся в столице до 19 часов, немного разгрузятся дороги лишь к девяти вечера.

24 ноября, 15:19
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В среду вечером, 24 ноября, автовладельцы в Москве встряли в десятибалльные пробки из-за непогоды, сообщает сервис "Яндекс.Пробки". Одной из причин заторов стал снегопад.

Затруднения наблюдаются преимущественно в центральной части столицы — стоит практически всё Садовое кольцо и большая часть бульваров. Кроме того, автомобили выстроились в пробку на западе и северо-западе ТТК‬ — в обоих направлениях. Также загружена и МКАД, там в основном движение затруднено на северо-востоке и юго-востоке.

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По прогнозу сервиса, десятибалльные заторы продержатся в столице до 19:00, до семи баллов дороги разгрузятся лишь к 21 часу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве. Отмечается, что негативными факторами является высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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