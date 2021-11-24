Будущий кабмин ФРГ пригрозил Лукашенко расширением санкций

Если Белоруссия не изменит свою политику, то Германия будет выступать за расширение санкционного пакета против Минска. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ. Текст опубликовала газета Welt.

Отмечается, что будущая правящая коалиция Германии занимает сторону жителей Белоруссии и поддерживает их стремление к перевыборам, демократии, свободе и верховенству права. Она требует "безоговорочного освобождения всех политзаключённых". Кроме того, в документе указано, что вмешательство России в пользу президента Белоруссии Александра Лукашенко "неприемлемо".

"Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам", — говорится в соглашении.