Будущий кабмин ФРГ пригрозил Лукашенко расширением санкций
Новая правящая коалиция Германии считает неприемлемым вмешательство России "в пользу президента Белоруссии".
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Если Белоруссия не изменит свою политику, то Германия будет выступать за расширение санкционного пакета против Минска. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ. Текст опубликовала газета Welt.
Отмечается, что будущая правящая коалиция Германии занимает сторону жителей Белоруссии и поддерживает их стремление к перевыборам, демократии, свободе и верховенству права. Она требует "безоговорочного освобождения всех политзаключённых". Кроме того, в документе указано, что вмешательство России в пользу президента Белоруссии Александра Лукашенко "неприемлемо".
"Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам", — говорится в соглашении.
Напомним, будущий Кабмин ФРГ выступает за завершение конфликта в Донбассе через Минские соглашения. Партии, которые составят новое правительство, договорились продолжить помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.
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