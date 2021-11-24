Украинский депутат Илья Кива назвал вторжение России единственным спасением для Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что единственное спасение для Владимира Зеленского — это нападение России. Об этом парламентарий поведал в своём Telegram-канале.

"Сегодня украинская власть подняла новую волну истерики с возможным нападением на Украину войск Российской Федерации. Но, на самом деле, для Зеленского это не страхи, а заветное желание и, наверное, единственный выход [для] спасения!", — уточнил политик.

По его мнению, скоро на Украине начнутся волнения, вызванные политикой президента, и такой сценарий Кива счёл последней надеждой для лидера страны.

"Ведь понятно, что президента Зеленского уже ничего не спасёт от того, что в ближайшее время начнёт происходить внутри страны. Озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски, а сформированный фронт Ахметовым и Порошенко, с финансовым и медиаресурсом, умело приближает этот момент", — добавил Кива.

Также депутат отметил, что Россия давно заняла выжидательную позицию и спокойно наблюдает за тем, как всё произойдёт естественным путём.